Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
22 Ekim 2021 15:16
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Hürrem Sultan’ın 16'ncı yüzyıl sonları veya 17'nci Yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresi açık artırmaya çıkıyor.
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İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın 16'ncı yüzyıl sonları veya 17'nci Yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim’de açık artırmada satışa sunacak.
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Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunuluyor
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