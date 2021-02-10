Hülya Avşar, erkeklerde aradığı 3 özelliği saydı

Hülya Avşar, katıldığı programda ilişkilere bakış açısına ilişkin konuştu.
10 Şubat 2021 15:27
15
Oyuncu Hülya Avşar, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” adlı programa konuk oldu.
25
Avşar, karşı cinste aradığı üç özelliği saydı. Avşar, “Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar” dedi.
35
Avşar, ilişkide baskın olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:
45
"Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir-iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım."