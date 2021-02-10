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Hülya Avşar, erkeklerde aradığı 3 özelliği saydı

Hülya Avşar, katıldığı programda ilişkilere bakış açısına ilişkin konuştu.

10 Şubat 2021 15:27

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Oyuncu Hülya Avşar, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” adlı programa konuk oldu.

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Avşar, karşı cinste aradığı üç özelliği saydı. Avşar, “Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar” dedi.

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Avşar, ilişkide baskın olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

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"Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir-iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım."

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