İşte İranlı Hulk
24 Haziran 2016 19:37
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İranlı Sajad Gharibi, sinirlendiği zaman yıkıcı güçlere sahip yeşil bir deve dönüşen ‘Hulk’ karakterine olan fiziki benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.
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24 yaşındaki Gharibi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sayesinde bir anda ‘İranlı Hulk’ olarak ün saldı.
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Kendini vücut geliştirme sporuna adayan Gharibi’nin Instagram hesabında 70 binden fazla takipçisi var.
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Sosyal nedya hesabına koyduğu fotoğraflar ile ilgi odağı olan ‘İranlı Hulk’ 155 kilogram.
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‘Hulk’ ve ‘Herkül’e benzetilen Gharibi,175 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor.
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