House of Gucci'nin galası düzenlendi; Lady Gaga geceye damga vurdu
Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci filminin galası, Londra’da yapıldı. House of Gucci, boşandıktan sonra moda markası Gucci’nin varisi Maurizio Gucci’yi tetikçi tutarak öldürttüğü için 18 yıl hapiste kalan Patrizia Reggiani’yi anlatıyor.
10 Kasım 2021 10:46
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Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci filminin galası, Londra’da yapıldı.
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House of Gucci, boşandıktan sonra moda markası Gucci’nin varisi Maurizio Gucci’yi tetikçi tutarak öldürttüğü için 18 yıl hapiste kalan Patrizia Reggiani’yi anlatıyor.
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İşte Lady Gaga'nın mor elbisesiyle damga vurduğu galadan kareler: