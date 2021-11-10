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House of Gucci'nin galası düzenlendi; Lady Gaga geceye damga vurdu

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci filminin galası, Londra’da yapıldı. House of Gucci, boşandıktan sonra moda markası Gucci’nin varisi Maurizio Gucci’yi tetikçi tutarak öldürttüğü için 18 yıl hapiste kalan Patrizia Reggiani’yi anlatıyor.

10 Kasım 2021 10:46

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Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci filminin galası, Londra’da yapıldı.

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House of Gucci, boşandıktan sonra moda markası Gucci’nin varisi Maurizio Gucci’yi tetikçi tutarak öldürttüğü için 18 yıl hapiste kalan Patrizia Reggiani’yi anlatıyor.

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İşte Lady Gaga'nın mor elbisesiyle damga vurduğu galadan kareler:

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Lady Gaga-Jared Leto-Adam Driver

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Lady Gaga

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Adam Driver-Lady Gaga

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Lady Gaga-Salma Hayek

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Jared Leto

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Lady Gaga

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Salma Hayek

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Jeremy Irons

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Camille Cotlin

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