Hollanda’da gençlere yapılan tükenmişlik sendromu uyarısı Türkiye’de gündem oldu; “Onlar tükendiyse biz yohhuuzzz”
Hollanda’da gençlere yapılan tükenmişlik sendromu uyarısı Türkiye’de gündem oldu; “Onlar tükendiyse biz yohhuuzzz”
08 Şubat 2021 10:11
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Hollanda’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gençlerin büyük çoğunluğunda tükenmişlik sendromu riski olduğunu ortaya koyan araştırma Türkiye’de sosyal medyada gündem oldu. Türkiye’deki gençler söz konusu araştırmaya ilişkin Twitter’dan trajikomik paylaşımlarda bulundu.
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Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezi (NCPSB) tarafından yapılan araştırmaya göre Hollandalı gençlerin yüzde 82'sinin COVID-19 pandemisi nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığı açıklandı. NCPSB Müdürü Theo Immers, bu sendrom nedeniyle bir neslin yok olmasından korktuğunu belirtti. "COVID-19 öncesinde tükenmişlik sendromu zaten halk arasında bir numaralı hastalıktı. Ancak bu oran tüm halk arasında yüzde 17,3 iken yapılan araştırmadan sonra bunun sadece gençlerde yüzde 82 civarında olduğunu görüyoruz." diyen Immers, pandeminin etkisinin farklı bir boyutunu da gözler önüne serdi.