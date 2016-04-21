Hitlerin daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı
21 Nisan 2016 19:00
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Hitler'e doğum günü sebebi ile verilen armağanlardan bazıları, 1939..
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1.Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler.
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Hitler ve Genaralleri yılbaşı partisinde, 1941.
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Tüm yetkili subaylar partiye iştirak ediyor.
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Partiden bir görüntü..
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Volkswagen fabrikasının temel atma töreni, Wolfsburg, 1938..
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Nuremberg, Almanya, 1938..
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Fallersleben Volkswagen fabrikası temel atma töreni, 1938..
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Fallersleben Volkswagen fabrikası temel atma töreni, 1938..
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Reich Parti Kongresi, Nuremburg, Almanya, 1938..
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Gaziler Günü kutlamaları, 1939.
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Adolf Hitler ve Joseph Goebbels Charlottenburg Tiyatrosunda, Berlin, 1939..
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SS Subaylarının yılda bir düzenlenen gece yarısı yemini töreni, Münih, 1938..
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Adolf Hitler açılış konuşması yapıyor, Kroll Opera Binası, Berlin, 1939..
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Propoganda Bakanı Joseph Goebbels halka sesleniyor, Berlin, 1938..
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Nazi Partisi Kongresi, 1938..
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Parti, askeri geçit töreni ile başlıyor..
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Yüksek mühendislik ürünü askeri teçhizatlar doğum gününün baş aktörleri..
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