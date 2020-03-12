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1 milyon Euro bütçeli düğün nasıl olur?

12 Mart 2020 17:37

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Hindistanlı olup Şili’de yaşayan varlıklı ailelerden bir çiftin düğünü, 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.

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1 milyon Euro'ya mal olan düğün Hint geleneğini yansıttı.

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Düğüne katılan davetliler Şili'den özel uçaklarla geldi.

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Düğün 4 gün 3 gece sürdü.

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Gelin ve damadın kıyafetleri için özel tasarımcılar da uçakla getirildi.

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1 milyon Euro bütçeli düğün nasıl olur?

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1 milyon Euro bütçeli düğün nasıl olur?

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HindistandüğünŞiliAntalyaHintliler
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