1 milyon Euro bütçeli düğün nasıl olur?
12 Mart 2020 17:37
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Hindistanlı olup Şili’de yaşayan varlıklı ailelerden bir çiftin düğünü, 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla Antalya'da yapıldı.
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1 milyon Euro'ya mal olan düğün Hint geleneğini yansıttı.
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Düğüne katılan davetliler Şili'den özel uçaklarla geldi.
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Düğün 4 gün 3 gece sürdü.
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Gelin ve damadın kıyafetleri için özel tasarımcılar da uçakla getirildi.
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1 milyon Euro bütçeli düğün nasıl olur?
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1 milyon Euro bütçeli düğün nasıl olur?
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