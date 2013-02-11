30 milyon Hindu Ganj ve Yamuna'da arındı

Milyonlarca Hindu, Kumbh Mela Bayramı kapsamında, günahlarından arınmak için kutsal kabul ettikleri Ganj ve Yamuna nehirlerinde yıkandı. Hindistan’ın en önemli dinî festivallerinden olan Kumbh Mela 55 gün sürüyor ve dünyanın en büyük dinî festivali kabul ediliyor.
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Hindu inancına göre 10 Şubat, Kumbh Mela bayramının, altı yıkanma gününden en “hayırlı” olanıydı. İbrik festivali olarak da bilinen bayramda, ülkenin kuzeyinde Ganj’ın Yamuna ve efsanevi Sarakswati nehirleriyle buluştuğu yerde gün sonuna kadar 30 milyon kişinin suya girdiği tahmin ediliyor.
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Hindular bu noktada suya girmenin “günahları temizleyeceğine ve selamet getireceğine” inanıyor.
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Ocak ve şubat ayları boyunca 55 gün devam eden Kumbh Mela bayramı 12 yılda bir kutlanıyor. 2013’ün önemli bir özelliği daha var. Zira sadece 144 yılda bir gelen ve bayramın en uğurlu günü sayılan Maha Kumbh Mela da dün kutlandı.
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Ayrıca pazar, Hinduların günahlarından arınıp ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olduğuna inandıkları ve astrolojik işaretlere göre belirlenen altı “kutlu” günden biri. Bu yıl bayram boyunca toplam 100 milyon Hindunun “kutsal sulara” girmesi bekleniyor. Bayramın ilk yıkanma günü olan 14 ocakta sekiz milyon Hindu, suya girmişti.
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Yetkililer 14 ocaktan pazar gününe kadar ise 12 milyon kişinin nehre girdiğini belirtti. Bu arada yetkililer, festival kutlamalarının yapıldığı bölgedeki 14 hastanede, çoğu solunum problemleri, soğuk algınlığı ve alerji şikâyetiyle 150 bin kişinin tedavi edildiğini ve iki kişinin bu süre içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Festivalde 30 bin görevli güvenliği sağlıyor.
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Hindu dininin farklı okullarından “Sadhu” olarak bilinen “kutsal kişiler” ve bir grup kadın dün sabah yıkanma ayini için nehre geldi. Ellerinde flamalar, ok, yay ve dinî semboller taşıyan grup davul çalarak dans etti. Bazı Hindular “saffron” adı verilen geleneksel kıyafetlerle geldi. Çoğu tamamen çıplak, saçları rastalı, küle bulanmış haldeki Sadhular geniş nehir sularına koştu.