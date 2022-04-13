Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler
Hindu geleneği olan "Gajan" yoğunlukla Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde farklı etkinliklerle kutlanıyor
13 Nisan 2022 16:21
18
Hindu geleneği olan "Gajan" yoğunlukla Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde farklı etkinliklerle kutlanıyor
28
Farklı kostümlerle yüzlerini boyayarak festival kutlamalarına katılanlar, dini ritüellerini gerçekleştirdi.
38
İşte festivalden kareler... (AA)
48
Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler
58
Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler
68
Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler
78
Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler
88
Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler
© Tüm hakları saklıdır.