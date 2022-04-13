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Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler

Hindu geleneği olan "Gajan" yoğunlukla Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde farklı etkinliklerle kutlanıyor

13 Nisan 2022 16:21

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Hindu geleneği olan "Gajan" yoğunlukla Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde farklı etkinliklerle kutlanıyor

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Farklı kostümlerle yüzlerini boyayarak festival kutlamalarına katılanlar, dini ritüellerini gerçekleştirdi.

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İşte festivalden kareler... (AA)

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Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler

58

Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler

68

Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler

78

Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler

88

Hindistan'da Gajan Festivali kutlamalarından ilginç kareler

gajanhindistanfestival
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