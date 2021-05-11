"Her şey hızlı gelişti ama Jennifer çok mutlu"; Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tekrar beraber olduğu iddia edildi
Şarkıcı Jennifer Lopez ve eski nişanlısı oyuncu Ben Affleck’in bir süredir beraber vakit geçirdiği iddia edildi. Lopez ve Affleck’in birlikte tatile çıktığı belirtildi.
11 Mayıs 2021 10:41
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Şarkıcı Jennifer Lopez ve eski nişanlısı oyuncu Ben Affleck’in bir süredir beraber vakit geçirdiği iddia edildi. Lopez ve Affleck’in birlikte tatile çıktığı belirtildi.
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People dergisine konuşan kaynaklar, nisan sonunda Lopez’in Los Angeles evinde beraber görülen çiftin Montana’da beraber tatile çıktığını söyledi.
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Bir kaynak “Jennifer, Ben’le şehir dışında birkaç gün geçirdi. Güçlü bir bağları var. Her şey çok hızlı ve yoğun gelişti ama Jennifer mutlu” dedi.
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmış, “Bennifer” ikilisinin hayranları olmuştu.
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Lopez, geçen günlerde uzun süredir birlikte olduğu eski beyzboldu Alex Rodriguez’le ayrıldıklarını duyurmuştu.
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