Her bilgisayarın kaldırabileceği en iyi bedava 10 oyun
19 Ocak 2021 16:09
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Hemen hemen her bilgisayarda çalışan en iyi ücretsiz oyunlar:
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Black Squad, birinci şahıs nişancı oyunu sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bir oyun. 2017 yılında erken erişime açıldığı günden beri düzenli olarak geliştirilen oyun, nihai çıkışını 26 Haziran 2019 tarihinde yaptı. Oyunu kısaca anlatmak gerekirse içerisinde bulunan birçok farklı moddan bir tanesini seçerek hızlı bir şekilde savaşmaya başlayabiliyorsunuz. Dilerseniz dereceli oyun seçeneğiniz de var. Ayrıca oyunda bulunan silahların sekme oranı düşük olduğu için oynaması da birçok birinci şahıs nişancı oyununa göre daha basit.
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Unturned bir zombi istilası sonrası dünyayı kendisine konu ediniyor. Oyundaki amacımız ise zombiye dönüşmeden hayatta kalabilmek. Bunu yapabilmek için oyunda bulunan silahları kullanarak zombilerle savaşıyoruz. Aynı zamanda karakterimizin ateş püskürtme gibi özel yeteneklerini de savaş sırasında kullanabiliyoruz. Eğer savaşmak istemiyorsak, gizliliği seçerek de hayatta kalma seçeneğimiz var. Gizliliği tercih etmek, hayatta kalabilmek adına tüketmemiz gereken sebze ve meyveleri huzur içinde toplayabilmek için çok önemli. Hayatta kalmak için aynı zamanda balık tutup, hayvan avcılığı yapabiliyoruz.
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Marie’s Room’da ipuçları bularak bir bilinmezliği aydınlatmaya çalışıyoruz. Oyunda iki sınıf arkadaşının arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. Yönettiğimiz karakter olan Kelsey, Marie isimli arkadaşının odasında dolaşıyor. Amacı ise Marie’nin nerede olduğunu bulmak. Oyunun atmosferi, oyuncuyu içine çekme konusunda oldukça başarılı. Hatta bu noktada Gone Home isimli, ücretli olan başka bir gizem çözme oyununa oldukça benziyor. Hikaye ilerledikçe yönettiğimiz karakter Kelsey geçmişe dair daha fazla şey hatırlamaya başlıyor. Düğümler de bu şekilde çözülüyor.
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Creativerse ilk bakışta Minecraft’a çok benziyor. Hatta bazılarına Minecraft çakması gibi bile görünebilir. Ancak oyunun içine girdikçe Minecraft’tan çok büyük farklılıklara sahip olduğu anlaşılıyor. Zaten bu yüzden Steam’de aldığı yaklaşık 26.000 incelemenin çoğu olumlu olarak görünüyor. Oyun tabii ki birçok noktada Minecraft ile benzerlikler de taşıyor. Ancak benzediği noktalar o kadar iyi işlenmiş ki bazı noktalarda Minecraft’ı geride bıraktığı bile söyleniyor. Grafik kalitesi olarak da modlanmamış Minecraft’ın ilerisinde görünüyor.
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Neverwinter kültleşmiş bir MMORPG oyunu. Çok sevilen fantastik rol yapma oyunu olan Dungeons & Dragons dünyasında geçiyor. Dungeons & Dragons’ın en güzel noktalarını aldığı için de Steam’de aldığı incelemeler çoğunlukla olumlu seviyesinde. Neverwinter en başta neredeyse sınırsız gibi görünen içerik bolluğuyla dikkat çekiyor. İçerisinde barındırdığı sınıf farklılıkları, birbirine hiç benzemeyen harita tasarımları ve savaş mekanikleriyle çıktığı yıldan beri oynanılmaya devam ediyor. Siz de uzun soluklu bir oyun deneyimi arıyorsanız Neverwinter’ı deneyebilirsiniz.
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The Flood, listemizde bulunan diğer oyunlara göre çok köşede kalmış bir oyun. Steam’de henüz 1.000 kişi tarafından bile oylanmamış ancak yapılan incelemelerde ortaya çıkan sonuç oyunun beğenildiği. Ayrıca Türkçe dil seçeneği olması da bir artı. Oyunda küçük bir botla yapılan bir nehir yolculuğu konu ediliyor. Amacımız yolculuk boyunca nehirdeki engellerden kaçarak, arkada çalan dinlendirici besteleri dinlerken oyunun tasarım harikası manzaralarının keyfini çıkarmak. Her ne kadar çok uzun bir oyun deneyimi vadetmese de şans verilesi bir oyun.
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Spelunky her defasında rastgele tasarlanan bölümleriyle oldukça uzun bir oynanış vadeden platform oyunlarından birisi. Oyun sırasında karşınızda ne gibi bir engel çıkabileceğini kestiremediğiniz için heyecan bir an olsun dinmiyor. Spelunky Classic, 2012 yılında HD grafiklerle yenilenerek bir çıkış daha yaptı. Aşağıda verdiğimiz sistem gereksinimleri HD sürümü için geçerli. Çünkü Spelunky Classic için belirtilmiş sistem gereksinimleri yok. Eğer isterseniz oyunun HD grafikli sürümünü Steam üzerinden 24 TL’ye satın alabiliyorsunuz.
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StarCraft II ile ilgili ne denilebilir ki? Strateji dünyasının en efsane oyunlarından birisini ücretsiz oynayabiliyor olmak harika bir deneyim. Oyun her ne kadar eskimiş gibi görünse de strateji oyunlarının yaşam süresinin diğer türlere oranla çok daha uzun olduğunu unutmamak gerekiyor. StarCraft II'nin, 2017 yılında ücretsiz olması hiçbir oyuncu tarafından beklenmiyordu. Zaten bu yüzden de herkes şaşırmıştı ve aynı zamanda oyuna akın etmişti. Eğer siz henüz akın etmeyen strateji severlerdenseniz aradığınız oyunu bulduğunuzu düşünüyoruz.
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Fallout serisi için de denilebilecek fazla bir şey yok. Gelmiş geçmiş en iyi rol yapma oyunlarını çıkaran Bethesda’nın ustalık eserlerinden birisi hâline gelmiş bir seri. Ancak Fallout Shelter, bildiğimiz Fallout oyunlarından çok daha farklı bir oynanışa sahip. Fallout evreninde sığınaklar çok önemli bir yer taşır. Nükleer felaketten sonra insanların hayatta kalabilmek adına başvurduğu ilk yer olurlar. İşte Fallout Shelter’da da tam olarak bu işe yarayan bir sığınak inşa ediyoruz. Zamanla sığınağımızın nüfusu artıyor ve giderek büyüyor. Siz de sığınağınızı olabilecek en mutlu şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz.
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Trackmania, 2000’li yıllara damgasını vurmuş bir yarış oyunu serisi. Eğer bilmeyenleriniz varsa, fantastik görünümlü pistlerde yapılan Formula 1 yarışları diye tanımlasak yeridir. Oyundaki yarışlar özellikle çok oyunculu modda oldukça hareketli ve bir o kadar da gergin. Oyunun en güzel kısımlarından birisi kullandığınız arabadan yarışacağınız piste kadar tonlarca özelleştirme imkânı olması. E tabii bir de kazandığınız yarışların sonunda ülkenizin milli marşının çalması ekstra gurur verici. O yüzden bir an önce başlayarak İstiklal Marşımızı yarış pistlerinde dinletebilirsiniz.