"Her 4 kişinin 3’ü eşlerin anlaşamaması durumunda boşanmayı normal karşılıyor"
KONDA'nın 198 bileşenden oluşan Yoksulluk Nafakası Dosyası yayınlandı. Verilere göre, toplumun, % 72'si "Eşler anlaşamıyorsa boşanmak normaldir" diyor. Toplumun % 76'sı ise "Boşanmada ihtiyaç duyulduğu sürece nafaka ödenmelidir" diyor.
06 Mart 2020 16:32
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Toplumun yüzde 72 ’si, yani her 4 kişinin 3’ü eşlerin anlaşamaması durumunda boşanmayı normal karşıladığını belirtiyor.
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Kadınların yüzde 74’ü boşanmayı normal karşılarken bu oranın erkeklerde yüzde 70’e düşüyor. Yaş arttıkça boşanmaya karşı negatif hislerin arttığını söylenebilir. 18-32 yaş arasındaki kişilerin yüzde 76’sı boşanmayı normal karşılarken, 33-48 yaş aralığında bu oran yüzde 72’ye, 49 yaş ve üzerinde ise yüzde 69’a düşüyor. Eğitim seviyesi arttıkça boşanmayı normal karşılamanın arttığı görülüyor. Lise altı eğitimli olanların yüzde 65’i boşanmayı normal karşılarken, bu oran lise mezunlarında yüzde 78’e, üniversite mezunlarında ise yüzde 84’e yükseliyor. Medeni durum, cinsiyete göre ayrılıp incelendiğinde her grupta, yani medeni durumu ne olursa olsun kadınların boşanmayı erkeklere göre daha normal karşılandığı görülüyor. Boşanmış kadınların yüzde 94’ü bu durumu normal karşılayacağını ifade ederken, boşanmış erkeklerde bu oran yüzde 68.
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İştirak nafakasına dair “Boşandıktan sonra çocuk yetişkin olana kadar babanın nafaka ödemesi yasalarla güvence altına alınmalıdır” ifadesine toplumun yüzde 82’si katılıyor ve iştirak nafakasını destekliyor.
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“Boşanmada maddi imkanı olmayan kadına, ihtiyaç duyduğu sürece boşandığı kocası nafaka ödemelidir” ifadesine katıldığını veya kesinlikle katıldığını belirtiyor.
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“Boşandıktan sonra çocuk yetişkin olana kadar babanın nafaka ödemesi yasalarla güvence altına alınmalıdır” ifadesine toplumun yüzde 82’si katılıyor ve iştirak nafakasını destekliyor. Yoksulluk nafakasına destek de oldukça yüksek çıkıyor: Yüzde 76 “Boşanmada maddi imkanı olmayan kadına, ihtiyaç duyduğu sürece boşandığı kocası nafaka ödemelidir” ifadesine katıldığını veya kesinlikle katıldığını belirtiyor.
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Yoksulluk nafakasına dair “Boşanmada maddi imkanı olmayan kadına, ihtiyaç duyduğu sürece boşandığı kocası nafaka ödemelidir” önermesine verilen cevapları demografik özellikler üzerinden incelendiğinde de iştirak nafakasında olduğu gibi toplumun tüm kesimleri fikri oldukça yüksek oranlarda desteklediği görülüyor.
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İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası konularındaki görüşlerin bir arada analizine göre, ikisini birden destekleyenler (“kesinlikle katılıyorum” veya “katılıyorum” cevabı verenlerin), yüzde 70 oranında. Yani, her 10 kişinin 7’si ikisini birden destekliyor.