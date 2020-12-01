Helena Bonham Carter'dan The Crown yorumu: Kurgu olduğunu izleyiciye söylemek ahlaki bir sorumluluk
Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin hikâyesini anlatan The Crown dizisinde Prenses Margaret karakterini canlandıran Helena Bonham Carter, dizinin izleyicilere tarihi bir gerçek değil de kurgu olduğunu söylemenin “ahlaki bir sorumluluk” olduğunu savundu.
01 Aralık 2020 13:23
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Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin hikâyesini anlatan The Crown dizisinde Prenses Margaret karakterini canlandıran Helena Bonham Carter, dizinin izleyicilere tarihi bir gerçek değil de kurgu olduğunu söylemenin “ahlaki bir sorumluluk” olduğunu savundu.
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Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonunda Prenses Margaret’ı canlandıran Helena Bonham Carter, katıldığı bir podcast yayınında diziyle ilgili olarak “Kendi versiyonumuz ve gerçek arasında önemli bir fark var” dedi.
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Bonham Carter diziyle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu bir kurgu. İnsanlara “Durun arkadaşlar, bir dizi yapıyoruz” demek gibi ahlaki bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum”
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Dizinin yapımcısı Peter Morgan’ın yaptığı araştırmaların “inanılmaz” olduğunu söyleyen Bonham Carter “Gerçek bir belgesel gibi araştırdı sonra harika bir şekilde işleri değiştirdi” dedi.
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Dizinin dördüncü sezonu çıktıktan sonra Kraliyet Ailesi’nin yaşadıklarını “gerçeğin dışında aktardığı” gerekçesiyle oldukça tepki çekmişti.
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Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden, dizinin bölüm başlarına bir “kurgu” uyarısı eklenmesi gerektiğini söylemişti.