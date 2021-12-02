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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı: "Öyle bir koltuk haline geldi ki oturan hesabı ödemeden kaçmak zorunda kalıyor"

Berat Albayrak'ın istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, döviz kuru ve faiz krizinin yaşandığı süreçte bu görevde bir yıl kalabildi; yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı

02 Aralık 2021 01:22

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

49

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

59

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, işte ilk tepkiler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı: "Öyle bir koltuk haline geldi ki oturan hesabı ödemeden kaçmak zorunda kalıyor"

lütfielvansosyalmedya
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