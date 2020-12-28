Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in dikkat çeken değişimi
Bir dönemin fenomen dizilerinden olan 'Hayat Bilgisi' dizisi ile parlayan İpek Erdem'ın yeni imajı dikkat çekti.
28 Aralık 2020 21:25
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‘Hayat Bilgisi’nde ‘Barbie Gamze’ karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, bir kez daha imaj değiştirdi.
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Geçtiğimiz aylarda içsel bir yolculuğa çıkan 36 yaşındaki Erdem, beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti.
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Erdem son görüntüsünü de Instagram hesabından yayınladığı bir dizi mesajla paylaşmış hatta 'Hayat Bilgisi' dizisi, yaşantısı ve geleceğiyle ilgili konuşmuştu
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Erdem, bu fotoğrafına, "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne “Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin.” gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Benim de totom yemedi tabii bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." notunu düşmüştü.
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"Bir ülkeye 'Barbi' lakabıyla çok da güzel, naif, öğretici hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum" diyen Erdem, başka bir pozunu da paylaşmıştı.
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Bu kez saçlarını aynı uzunlukta tutan ancak mora boyatan İpek Erdem, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.