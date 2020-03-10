Fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı'dan ‘Genetiğiyle Oynanmamış İnsan’ sergisi
10 Mart 2020 15:56
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Fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı, bugüne kadar çeşitli ülkelerde çektiği fotoğrafları, ‘Genetiğiyle Oynanmamış İnsan’ adlı sergisinde topladı.
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İstanbul- Bebek’teki Artgalerim’de yer alacak olan sergi, 12 Mart -12 Nisan tarihleri arasında 1 ay boyunca sanatseverlere açık kalacak.
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Araptarlı sergide yer alan fotoğraflar için 6 yıl boyunca, dünyanın farklı ülkelerine değişik zamanlarda onlarca kez seyahat düzenledi. Kamboçya ’da su üstüne kurdukları evlerde yaşamayı seçen insanların hayatlarını fotoğrafladı.
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Etiyopya’nın ayak basmamış bölgelerinde bulunan Omo Vadisi’ndeki kabilelere konuk oldu, yerlilerin gündelik yaşantılarını, törenlerini izledi.
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Araptarlı, Hindistan'da düğünlere ve cenazelere de katıldı.
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Malezya'da çekmiş olduğu bu fotoğraf dahil çalışmalarını ‘Indian Gypsies - Hindistan Çingeneleri’ ve’ Water World - Su Dünyası’ adlı albümlerde topladı.
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Kendi ülkesi Türkiye'de de yaşam objektiflerine yansıdı.
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Araptarlı, "Çektiğim binlerce fotoğraf, genetiğiyle oynanmamış insanın basit bir hayatın içinde de mutlu olabileceğini gösterdi" diye konuştu.