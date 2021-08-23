Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı
23 Ağustos 2021 13:53
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Konuşanlar programını Exxen'de sunmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın, platformun sahibi olan Acun Ilıcalı'nın Ulus'taki evini satın aldığı belirtildi.
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2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Hasan Can Kaya, Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e transfer olmuştu.
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Kaya, Exxen'de yayınlanan içeriklerin total izlenme oranlarının yarısından fazlasına ulaşmıştı.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Hasan Can Kaya, anlaşmalardan kazandığı parayla annesine ev almak istedi.
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Ilıcalı da satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.
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