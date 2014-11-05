Bir ders olarak seks!

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, öğrencilerine başka yerde duyamayacağınız ders seçenekleri sunuyor.
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Üniversitede öğrencilerin tecrübe etmeleri, cinselliği ve seksi daha iyi anlamaları için disiplinler arası, düşünce uyandıran, skolastik, yenilikçi ve uygulanabilir bir bütüncül yaklaşım sağlamayı hedefleyen "Yıllık Cinsellik Haftası" etkinliği çerçevesinde seks dersleri verilmeye başlandı.
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Bu hafta başlayan derslerde, cinsel sağlıktan, anal sekse geniş bir yelpazede eğitimler verilecek
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Harvard cinsellik haftasının internet sayfasında yapılan açıklama şöyle:
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İnternet sitesine göre, ders sırasında makat anatomisi ve iki cins için keyif alma potansiyeli başlıklar halinde tartışılacak olup, eşiniz ile nasıl konuşmanız gerektiği, temel hazırlanma yöntemleri ve temizlik, kayganlaştırıcılar, oyuncaklar ve güvenli cinsellik, yeni başlayanlar için anal birleşme ve daha birçok konu işlenecek
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikleri cinsel sağlık eğitim kuruluşu STEAH koordine ediyor. STEAH kendisini şöyle tanımlıyor:
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Dünyanın en büyük keyif üreten şirketi olan California Exotic Novelties, bu etkinliğe eğitim malzemeleri desteği yapmaktadır
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Şirketin yetkilisi Suzan Colin, Harvard cinsellik haftası ve Steath'ı desteklemekten onur duyduklarını söyledi ve ortak amaçlarını tanımladı: "İnsanların cinselliği bilip öğrenmelerini istiyoruz."
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Öğrenciler iyimser olsa da, bazı öğrenciler etkinlik çerçevesinde sunulan derslere kaygı ile bakıyor
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Üniversitenin öğrencilerinden Molly Wharton isimli öğrenci düşündüklerini şöyle açıkladı:
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"Bazısı çok bariz şekilde kaba olan dersleri göz önüne alınca, etkinliklerin planlanması ve bunun için harcanan bütçeyi tekrar tekrar sorguluyorum. Bana göre Harvard Üniversitesi 'nde kayda değer alternatif eğitim programları ve farklı girişimler bulunmamakta."
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Steath'ın internetteki açıklamasına göre, böyle kaygılar değişikliğe yol açmayacak
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Keza 2012'de düzenlenen cinsellik haftasında da benzer dersler katılımcılara verilmiş