Baharın gelişiyle, rengarenk meyveler tezgahlardaki yerini alırken; hafif ve sağlıklı öğünlerin de vazgeçilmezi oluyor. Vitaminler, lifler ve aminoasitler bakımından oldukça zengin olan meyvelerin, sağlık üzerindeki olumlu etkileri de saymakla bitmiyor. Peki hangi meyve neye iyi geliyor? İşte bahar ve yaz mevsimi boyunca en çok tüketilen meyveleri, içerikleri ve faydaları:
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Bu lezzetli meyve, adeta bir vitamin ve mineral deposu. Kalp sağlığına olan katkısından, cilde olan yararlarına kadar birçok faydası bulunuyor. Üzümün içeriğinde bulunan çok sayıda antioksidan, C ve K vitaminleri ve beta karoten; vücudun, hücre bozulmasına neden olan serbest radikallerden arındırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kolesterolün düşürülmesinde, kan damarlarının onarılmasında ve kalp sağlığının korunmasında oldukça etkili. Üzüm çekirdeğinin yağı, cildin kolajen ve elastin dokusunu koruyor. Günde bir avuç üzüm, kırışıkların azaltılmasına da yardımcı oluyor.
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Karpuz, yaz boyunca tüketebileceğiniz en lezzetli ve hafif meyvelerden biri. Bir tabağı yaklaşık 50 kalori olan karpuz, besin değeri yüksek ve kalori değeri düşük bir seçenek. A ve C vitaminleri ve sitrülin aminoasidi bakımından oldukça zengin olan karpuz,vücudun arjinin üretmesine de yardımcı oluyor. Kan basıncının düşürülmesinde, kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında ve vücudun yeni doku üretmesinde büyük rol oynuyor. Ayrıca içeriğindeki likopen sayesinde, cildi zararlı UV ışınlarından da koruyor.
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En lezzetli meyvelerden biri olan çilek, C vitamini, manganez ve lifler bakımından oldukça zengin. C vitamini bakımından en az narenciyeler kadar zengin olan çilek, dokuların onarılmasına, bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı oluyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, çileğin göz sağlığı ve kırışıkların azalması üzerindeki olumlu etkilerinin de altını çiziyor.
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Avokado, cilt bakımı için oldukça yararlı bir meyve. İçeriğindeki doymamış yağlar, kolesterolün düzenlenmesine ve kalp krizi riskinin azalmasına yardımcı olurken, yüksek lif içeriğiyle de oldukça sağlıklı. Avokadoda bulunan E vitamini, kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşırken, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde de önemli bir rol oynuyor. Glükojen üretimine yardımcı olan B6 vitamini, cilt sağlığı için de oldukça faydalı bir kaynak. İçerdiği karotenoid ve yüksek A vitamini oranıyla, kanser riskini azaltıyor, kalp hastalıklarını önlüyor ve göz sağlığını koruyor. Avokado ayrıca yüz ve saç maskesi olarak da oldukça etkili.
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A, B ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan şeftali, bunların yanı sıra bol miktarda potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir ve fosfor içeriyor. Sindirim sistemi üzerinde oldukça etkili olan şeftali, idrar söktürücü özelliğiyle hazmı kolaylaştıyor. İdrar yollarındaki kum ve taşı dökerken,içeriğindeki lutein ile göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Şeftali ayrıca, gut hastalığını da önlüyor.
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Kiraz, yaz meyveleri arasındaki en düşük kalorili ve sağlıklı seçeneklerden biri. Bir kasesi yaklaşık 90 kalori olan kiraz, lifler, protein, A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin. Kiraza rengini veren antosiyaninler, egzersiz sonrası kasların onarılmasına yardımcı oluyor. Doğal bir anti-emflamatuar olan vişne ise, ağrı ve acıyı azaltıyor. Kırmızı renkli kiraz ve vişne ayrıca, artirit, gut, diyabet ve kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki melatonin hormonu ise, uyku kalitesini arttırarak, sağlıklı bir uyku düzeni edinilmesine de yardımcı oluyor.
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Güçlü bir antioksidan ve lif kaynağı olan elmanın yararları saymakla bitmiyor. Ortalama bir elma 100 kalori kadarken, hiç yağ barındırmıyor. Elma, kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltırken, kanserin, diyabetin ve astımın önlenmesine yardımcı oluyor. C vitamini ve aminoasitler bakımından oldukça zengin olan elma, kanser, artrit ve iltihapları önlerken; Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklara neden olan serbest radikallerle de savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren elma, içeriğindeki malik asit sayesinde dişlerin beyaz rengini korumasına da yardımcı oluyor.
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Çin İmparatorlarının favorisi olan limon, C vitamini kaynaklarının en güçlülerinden. Bir limonun suyu toplamda 12 kalori ederken, limon alkali yapısı sayesinde tam bir diyet dostu. Kolajen üretimine yardımcı olan limon, kan damarlarının, tendonların, eklemlerin ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Limonun içeriğindeki flavanoid, kalp krizi riskini azaltırken, pankreas ve mide kanserleriyle de savaşıyor. Bazı araştırmalar ise, limonun beyni ve DNA’yı koruyucu gücünün de altını çiziyor.
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Besin değeri bakımından oldukça zengin olan bal kabağı, besin değeri, antioksidanlar ve vitaminler bakımından oldukça zengin. Bal kabağına turuncu rengini veren karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülüyor. Bal kabağı, bağışıklık güçlendirici etkisinin yanı sıra, koroner kalp hastalıklarını da önlüyor. Protein ve lifler bakımından da zengin olan bal kabağının bir kasesi sadece 80 kalori ve 1 gram yağ içeriyor. Zengin K vitamini içeriğiyle, günlük K vitamini ihtiyacının yarısını da karşılıyor. Magnezyum, potasyum ve çinko içeriğiyle de, prostat büyümesini, böbrek taşlarını ve depresyonu önlüyor. (Kaynak: uplifers.com)