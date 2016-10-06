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Hangi balık ne zaman yenir?

06 Ekim 2016 19:18

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Birkaç özel tür hariç tezgahta göreceğiniz neredeyse her balık, OCAK ayında ortalamanın üzerinde bir lezzete sahiptir.

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ŞUBAT ayında, kalkan balığı lezzetin doruklarındadır.

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Levrek ve kefal balığı MART ayında oldukça lezzetlidir.

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NİSAN ayında kırlangıç, barbunya gibi balıklar oldukça lezzetlidir.

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MAYIS ayında istavrit tava, balık sevenler için iyi bir seçenek olabilir.

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HAZİRAN ayında sardalya gibi balıklar oldukça lezzetlidir. Izgara ve bol salata ile tüketilebilir.

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TEMMUZ ayında, her mevsim yenmesi uygun bir balık olan istavriti tüketebiliriz.

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AĞUSTOS ayında kılıç balığı iyi bir kıvamdadır ve şiş yapmaya son derece elverişli bir hale gelmiştir.

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1 EYLÜL, av sezonu sona eriyor.

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EKİM, palamut için en lezzetli aylardandır.

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KASIM ayı hamsi ayıdır.

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ARALIK ayının vazgeçilmezi yine hamsi fakat, levrek ve mercan için de çok geç değil!

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