Hangi balık ne zaman yenir?
06 Ekim 2016 19:18
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Birkaç özel tür hariç tezgahta göreceğiniz neredeyse her balık, OCAK ayında ortalamanın üzerinde bir lezzete sahiptir.
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ŞUBAT ayında, kalkan balığı lezzetin doruklarındadır.
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Levrek ve kefal balığı MART ayında oldukça lezzetlidir.
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NİSAN ayında kırlangıç, barbunya gibi balıklar oldukça lezzetlidir.
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MAYIS ayında istavrit tava, balık sevenler için iyi bir seçenek olabilir.
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HAZİRAN ayında sardalya gibi balıklar oldukça lezzetlidir. Izgara ve bol salata ile tüketilebilir.
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TEMMUZ ayında, her mevsim yenmesi uygun bir balık olan istavriti tüketebiliriz.
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AĞUSTOS ayında kılıç balığı iyi bir kıvamdadır ve şiş yapmaya son derece elverişli bir hale gelmiştir.
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1 EYLÜL, av sezonu sona eriyor.
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EKİM, palamut için en lezzetli aylardandır.
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KASIM ayı hamsi ayıdır.
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ARALIK ayının vazgeçilmezi yine hamsi fakat, levrek ve mercan için de çok geç değil!
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