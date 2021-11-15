Hande Erçel, IMDb’nin “28-30 yaş arası en çekici kadınlar” listesinde dünya ikincisi
15 Kasım 2021 11:35
16
Hande Erçel, IMDb’nin “28-30 yaş arası en çekici kadınlar” listesinde dünya ikincisi
26
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu.
36
Yıllar içerisinde yaşadığı değişimle dikkatleri çeken Hande Erçel'in şöhreti Türkiye sınırlarını aştı.
46
Kerem Bürsin aşkıyla da sık sık gündem olan güzel oyuncu, sosyal medyada da en çok ilgi gören isimlerin başında geliyor.
56
Instagram'da 25 milyon 400 bin takipçisi olan Erçel, dünya starlarıyla kıyasıya bir rekabete girdi.
66
Erçel, IMDb'nin 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya ikincisi olarak adını birçok starın üstüne yazdırdı.
© Tüm hakları saklıdır.