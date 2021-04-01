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Hande Erçel, hakkındaki yeni aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Genç iş insanı Murat Akdoğan ile bir ilişkiye başladığı ve sonrasında ayrıldıkları söylenen ünlü oyuncu Hande Erçel, hakkındaki iddia ile ilgili ilk kez konuştu.

01 Nisan 2021 16:32

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Hande Erçel hakkındaki aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

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Erçel, ''Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değiller" dedi.

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Aşk iddiaları hakkındaki yanıtına rağmen Erçel'in Murat Akdoğan'ı sosyal medya üzerinden takip etmeye devam ettiği görüldü.

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Erçel'in bir süre önce Murat Akdoğan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

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Erçel'in Murat Akdoğan'la sürpriz birlikteliğini gizli tutmaya çok dikkat ettiği öne sürülmüştü.

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Hande Erçel ile adı anılan Murat Akdoğan cemiyet hayatında bilinen bir isim. Muratcan Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoylu'nun da aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın arkadaşı olduğunu biliniyor.

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