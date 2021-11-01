Hande Erçel’den Kerem Bürsin açıklaması: Konuşmadan anlaşır hale geldiğiniz biri ile partner olmak benim şansım
01 Kasım 2021 15:35
16
Hande Erçel’den Kerem Bürsin açıklaması
26
Son olarak ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol alan Hande Erçel, kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Annesinin ilham kaynağı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'le ilgili de konuştu.
36
Şimdilerde arkadaşlarıyla New York'ta olan Hande Erçel, InStyle Dergisi'ne kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Erçel, annesi için şunları söyledi:
46
"Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum."
56
Aynı dizide başrolleri paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin çok iyi bir partner olduğunu belirtti. 27 yaşındaki oyuncu daha sonra şu ifadeleri kullandı:
66
"Zamanımızın çoğunu birlikte geçirdikten sonra beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Kerem oldu. Bu kadar iyi tanıdığınız ve bir süre sonra konuşmadan anlaşır hale geldiğiniz biri ile partner olmak benim şansım."