Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile alakalı sorulara yanıt verdi. Erçel, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, Yıldırım ile ilişkisini doğruladı.
25
Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, kısa bir süre sonra Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İddiaların ardından Erçel, Etiler'de görüntülendi.
35
Oyuncu, Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda" yanıtını verdi.
45
Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demekle yetindi.
55
2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobilinde görüntülenmişti.