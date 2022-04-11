Hakem hocaları derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: "Bu çok net bir faul, golün iptali gerekirdi"
11 Nisan 2022 09:11
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. BeIN Sports yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, karşılaşmayı Trio programında değerlendirdi.
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54. dakikada Marcao - Mert Hakan Yandaş mücadelesi - Deniz Çoban: Mert Hakan itirazlarıyla sarı kartı hak ediyor. Marcao riskli girse de topa müdahale ediyor: hakemin de devam kararı %100 doğru. Bülent Yıldırım: Marcao olabilecek en kontrollü şekilde geliyor. Hakemin kararı doğru. Lale Orta: Bence de hakemin kararı doğru. Marcao doğru ayakla topa temas ediyor. Kontrolsüz bir faul olarak değerlendirilmemeli.
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68. dakikada Serdar Dursun'un golünden önce Taylan Antalyalı'ya faul var mı? Bülent Yıldırım: Serdar Dursun kazara yumruk atıyor. Bu çok net bir faul, golün iptali gerekirdi. Hatta sarı kart. Deniz Çoban: Sadece formadan çekme olsa ihlal olarak değerlendirmeyebilirim. Ama ondan sonra o el ordan sekip oyuncunun çenesine vuruyor. Taylan'ın yanağındaki titremeyi görüyoruz. Bu çok net faul ve beraberinde sarı kart gerekir. Lale Orta: Kesinlikle faul verilmesi, sarı kart gösterilmesi gerektiğini ve VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum.
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86. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golünde elle oynama kararı doğru mu? Deniz Çoban: Ele çarpma değil, elle düzeltme var. Doğru bir karar. Bülent Yıldırım: Gol iptali doğru. Lale Orta: Elle oynama kararının doğru olduğunu düşünüyorum.