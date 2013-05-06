Haftanın sanat çizelgesi

Devlet Tiyatroları Cevahir Sahneleri Salon 1’de “İnishmorelu Yüzbaşı” yarın, çarşamba, perşembe, cuma saat 20.00’de, cumartesi 15.00 ve 20.00’de, pazar 15.00’te.
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Ankara Halk Tiyatrosu’nda, Ankara Deneme Sahnesi oyuncularının sahnelediği “Şeyh Bedreddin” adlı oyun, her pazartesi saat 20.00’de. (0 312 385 32 71)
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Samsun Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Salon’da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu (DT), “Kanlı Nigâr” adlı oyunu Samsunlu izleyicilerle buluşturacak. Sadık Şendil’in yazdığı, Volkan Özgömeç’in yönettiği oyunda, Aksaray’daki yangında evi yanan Kanlı Nigâr’ın, İstanbul’un temiz bir mahallesinde, şirin bir konağa taşınmasının ardından, alacaklılarının kendisini bulmasını anlatan, geleneksel Türk tiyatrosundan pek çok unsuru barındıran oyun, eğlenceli olayları konu alıyor. Oyun, 7 ve 8 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde Samsunlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. (0362-4312100)
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Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “9 Canlı” adlı oyunu sahnelemeyi sürdürüyor. Tayfun Türkeli’nin yazdığı, Tamer Gözüdeli’nin yönettiği oyun çarşamba günleri 20.00’de Seyhan Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşturuluyor. (0322 4327474)
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İskenderun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyuncuları, Ülker Köksal’ın yazdığı, Özer Yüksel ve Tamer Aytan’ın yönettiği, “Bir Garip Oyun” adlı oyunu cuma günü 19.30’da bir kez daha sahneleyecek. Oyunda Arzu Aydoğan, Gamze Çakmak, Gönül İriş, İbrahim Kırat, Nihan Kızılkaya, Özer Yüksel, Seyfettin Babat, Şule Ataman Sayın ve Tamer Aytan’ın rol üstleniyor. (0326 6134990)
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Antonio Pirolli şefliğine cuma günü saat 20.00’de Fulya Sanat Merkezi’nde olacak. (0212 215 60 37)
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Bostancı Gösteri Merkezi’nde pazar günü Candan Erçetin saat 16.00’da.
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Fulya Sanat’ta Atilla Aldemir - Etsuko Miyakoda perşembe günü saat 20.00’de. (0212 215 60 37)
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Ankara CSO Konser Salonu’nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) şef Rengim Gökmen yönetiminde vereceği, Elina Vahala’nın (keman) solist olarak yer alacağı konser 9 ve 10 Mayıs’ta saat 20.00’de. (0 312 309 13 43)
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Jolly Joker Ankara’da, Resul Dindar konseri 8 Mayıs’ta saat 21.00’de, Wishbone Ash konseri 10 Mayıs’ta saat 22.00’de, Murat Dalkılıç konseri 11 Mayıs’ta saat 22.00’de, Haluk Levent konseri 17 Mayıs’ta saat 22.00’de, Levent Yüksel konseri 18 Mayıs’ta saat 22.00’de, Smokie konseri 24 Mayıs’ta saat 22.00’de, Yaşar konseri 25 Mayıs’ta saat 22.00’de, Işın Karaca konseri 31 Mayıs’ta saat 22.00’de.
1120
İstanbul Fulya Sanat’ta “Ergime” çarşamba günü saat 20.00’de. (0212 215 60 37)
1220
Ankara Opera Sahnesi’nde, “Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü/bale” bugün saat 20.00’de, “Tosca/opera” 13 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Saraydan Kız Kaçırma/opera” 15 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Rigoletto/opera” 20, 22, 25 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Arda Boyları/modern dans” 23 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Wagner Konseri/konser” 24 Mayıs’ta saat 20.00’de. (0 312 324 68 01)
1320
Ankara Operet Sahnesi’nde, “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı ve Senfoni Orkestrası/konser” 7 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Eczacı/opera” 14 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Seslerle Anadolu/müzikli oyun” 19 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Elegia/oda ve dans müziği konseri” 21 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Anthion Ensemble/konser” 28 Mayıs’ta saat 20.00’de, “Ayur Trio/konser” 30 Nisan’da saat 20.00’de. (0 312 324 68 01)
1420
Leyla Gencer Opera Sahnesi’nde, “Bremen Mızıkacıları/müzikli çocuk oyunu” 12 Mayıs’ta saat 11.00’de, “Çocuk Balesi Yıl Sonu Temsili/bale” 26 ve 27 Mayıs’ta saat 20.00’de. (0 312 324 68 01)
1520
Samsun Devlet Opera ve Balesi 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de “Ali Baba 40 Haramiler”, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de “IV. Murat” adlı operaları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Salon’da sanatseverlerin beğenisine sunacak. (0362-4315003)
1620
Otuzüç İstanbul isimli fotoğraf sergisi 20 Mayıs’a kadar Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde.
1720
Ankara Galeri Siyah Beyaz’da Laurence Forbin'in resim sergisi 8 Mayıs’a dek sergilenecek. (0312 467 72 34)
1820
İzmir Art Shop Sanat Galerisi, 18 Nisan’dan 16 Mayıs’a dek Abidin Dino Desen Sergisi’ni ağırlayacak.
1920
Adana'da Münevver Bıçakçı’nın, “Eller, Yüzler ve Kuşlar” adlı Seramik Sergisi AÇS Sanat Galerisi’nde sürüyor. Sergi 13 Mayıs tarihine dek sanatseverlerin izlenimine açık olacak. (0322 4534445)
2020
Mersin'de Nesrin Işık’ın, “Seramik ve Cam Füzyon Sergisi” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde sürüyor. Sergi hafta boyu izlenime açık tutulacak. (0324 2389500)