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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde, hangi günler var?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

05 Mart 2021 19:48

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5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başlayıp Cumartesi sabah 5.00'a kadar sürecek.

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Cumartesi günü ise gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak.

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Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması 6 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.

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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

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6 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den, 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

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Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Yüksek riskli iller: İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

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Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanmayacak?

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7 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

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Orta riskli iller: Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

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Düşük riskli iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

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