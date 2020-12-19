Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı iddiası

Geçtiğimiz hafta 10 aylık ilişkilerini noktalayan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin elinde çiçeklerle kapısına gelen sevgilisini affettiği iddia edildi.
19 Aralık 2020 11:21
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Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılık haberini alan aşkın mimarı Seda Bakan devreye girdi.
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Hadise ile mesajlaşmaya başlayan Bakan, buzları eritti.
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Posta'ta yer alan habere göre, Yıldırım, 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirip sorunlarını çözdü. Hadise, barışmanın ardından sevgilisinin evine geri döndü.
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Hadise ile Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı.
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İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı.
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Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.