2020'nin son günlerinde ayrıldıklarını açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı.
18 Ocak 2021 16:55
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2020'nin son günlerinde ayrıldıklarını açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı.
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İlişkilerinde zorlu süreci atlatan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar bir araya geldi.
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Bir dargın bir barışık çift 2020'nin son günlerinde yollarını ayırmıştı.
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Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." paylaşımını yapmıştı.
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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Güzel haberi veren Hadise, Kaan Yıldırım'la barıştığını duyurdu.
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Hürriyet'in haberine göre, Hadise yaptığı açıklamada, 'Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.