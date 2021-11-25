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Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu; inceleme başlatıldı

25 Kasım 2021 09:40

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Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu; inceleme başlatıldı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alıp, inceleme başlattı.

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Siverek'e bağlı Kargalı Mahallesi yakınlarında bulunan ve sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Baraj Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu.

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Ölü balıkları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alarak, inceleme başlattı.

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Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyun azalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin edilirken, kesin sonucun, inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.

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İşte Hacıhıdır Barajı Gölü'nden kareler:

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Hacıhıdır Barajı Gölübalık ölümleriincelemeçevre
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