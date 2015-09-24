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Hac'da yaşanan faciadan görüntüler

24 Eylül 2015 20:07

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Suudi Arabistan'da hacıların şeytan taşladığı Mina'da taşlamadan dönenlerle gidenlerin karşılaşması sonucu çıkan izdihamda 717 kişi hayatını kaybetti, 873 kişi yaralandı.

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Facianın Türk kafilesinin o bölgeden ayrılmasının ardından meydana geldiğini belirten Görmez, kafilelerinden ayrılan 18 hacıdan haber alınamadığını belirtti.

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez facia sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu ibadet gençken yapılacak bir ibadettir. Tekerlekli sandalyelerle, koltuk değnekleriyle yapılacak bir ibadet değildir” dedi.

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2 Temmuz 1990 tarihinde Mina'daki tünelin havalandırma sisteminde çıkan arızanın akabinde yaşanan izdihamda da bin 426 kişi hayatını kaybetmişti.

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