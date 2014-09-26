Kenevir giydirici, sülük toplayıcı, frenolojist; işte geçmiş zamanın 15 enteresan mesleği
26 Eylül 2014 16:19
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İleride şu an var olan mesleklerden bazıları yok olabilir. Economist dergisinin öngörüsüne göre, robotlar yakın gelecekte tele pazarlamada, muhasebede ve marketlerde satış görevlileri olarak yerimizi alabilirler. Bill Gates de, “yazılım sektöründe robotlara yer vermeye başlayacağını” dile getirdi. Geçmişte de var olup, günümüzde yok olan birçok meslek vardır. Lobut diziciliği bunlardan biri… 1936 yılında mekaniğe bağlanana kadar lobutları dizme işi çocuklar tarafından yapılıyordu.
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Irkçı bulunup dışlanana kadar, birçok insan çocuklarını bu sözde bilim adamlarına götürüp, bebeklerinin kafa yapılarından onların kişiliğini, karakterini ve suça yatkınlığını belirlemeye çalışıyorlardı.
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Buz ihtiyacı buzdolaplarından önce buz göllerden temin ediliyordu. Buz kesiciler insanlar için bu işi yapıyordu.
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Eski zamanlarda, halk tarafından porsuk diye çağrılan kişiler, ürünleri çiftçilerden alıp halka satardı. Onların satış biçimlerinden dolayı dil bilimciler tarafından 'yakasından düşmemek' diye terim bile türetilmiş.
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Eski zamanlarda tıptaki en yaygın yöntemlerden biri ‘hastanın sülükler tarafından kanının emilmesiydi’. Sülük toplayıcıları, sülükleri toplayarak doktorlara satarak tedavi sürecine katkıda bulunurlardı.
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Eski tıp dünyasına ait ahlaklı olmayan olay ve iş kollarından birisi de cennet hırsızlığı idi. Ceset hırsızları, mezarlarından ölüleri çalıp, tıp okullarına satıyorlardı.
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Eskiden savaş gemilerinde bombardıman sırasında barutları dolduran adamlara ‘barut adam’ (podwermonkey) deniliyordu.
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Kimyagerlerin atölyelerinde çalışmalarını devam ettirirken, kullandıkları ateşi sürekli harlaması gereken insanlara ihtiyaçları vardı. Bu insanlara verilen isim ise 'akciğerler' idi.
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Bilgisayar eskiden insanlara verilen bir unvandı. Teknoloji işi devralmadan önce, genelde kadınların yaptığı bu işte, bilgileri ve numaraları tek tek yazarak verilen unvanı yerine getirmeye çalışırlardı.
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Unvana bakınca eğitimle ilgili bir iş gibi görünse de, profesörün yaptığı iş, fabrikada çalışan işçilerin kafasını biraz dağıtmak için gazeteleri ve tarih hakkında kitaplar okumaktı.
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Her evde buzdolabının olmadığı dönemlerde sütlerin bozulmamasını sağlamak için türeyen bir iş kolu vardı. Bunun noktada 'süt adamlar' devreye giriyordu. Tabi buzdolabı artık evler için vazgeçilmez bir eşya olunca, bu meslek de tarihe karıştı.
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Bir zamanlar kenevir, tekstil sanayisi için vazgeçilmez maddelerden birisiydi. Kenevirleri kabasından ayırıp, üretime gönderen insanlara ise 'kenevir giydirici' derlerdi.
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Fare avcısının görevi, mahallelerde başıboş gezen hastalıklı fareleri bulup, yakalamaktı.
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Bir taş ocağı işçisinin parçalayıp çıkardığı taş, çeşitli ürünlerin yapımında kullanılırdı. Mutfak tezgahı da bu ürünlerden bir tanesiydi.
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Alarmlar olmadan önce insanlar işe ya da okula gitmek için bir insan işe alınıyordu ve işe aldıkları kişi onları her sabah camlarına bezelye atarak uyanmalarını sağlıyordu. (Onedio.com / Mertcan Kaygısız)