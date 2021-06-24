Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
Mardin'de, 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrili Dara Antik Kenti'nde günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlanıyor. Dara Kazı Heyeti Başkanı, Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, bu yıl beklemedikleri kadar ziyaretçi yoğunluğu olduğunu belirterek, "Şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız" dedi.
24 Haziran 2021 12:32
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Mardin'de, 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun 'Doğu'daki son kalesi' olarak kabul edilen, o dönem savaşların en yoğun yapıldığı bölge olması nedeniyle 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek, savunma sisteminin oluşturulduğu Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını sürüyor.
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Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra ortaya çıkan çeşitli yapılar için pandemiye rağmen günde yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist geliyor.
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Kazı çalışmalarının ilerleyen günlerde tekrar başlayacağı Dara Antik Kenti'ne, turizm acenteleri tarafından düzenlenen turlar da yoğun ilgi görüyor.
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Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, pazar günü kısıtlama olmasına rağmen antik kente ilginin yoğun olduğunu belirterek, Türkiye’deki bir çok antik kentin bu rakama neredeyse 1 ayda ulaştığını söyledi.
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“Bunun nedeni, Dara'nın şu an için muadili bir kentin olmaması ve yapılarının da oldukça görkemli olması” diyen Metin, “Biz daha önce bu yapılarla ilgili birtakım belgeleme çalışmaları yapmıştık ve görkemli yapılarını da tanıtmıştık. Bundan sonraki aşamada bunlara yenilerini eklemeyi düşünüyoruz ki şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız. Önümüzdeki yıllar içinde özellikle 5 yıllık planımızda burayı Anadolu'nun en büyük, en fazla ziyaretçi sayısına ulaşan 5 büyük kentinden, 5 ören yerinden biri haline getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
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Şanlıurfa'dan antik kenti görmeye gelen Hüseyin Kaya da Dara'ya ilk defa geldiğini dile getirerek, "Gerçekten çok şaşırttı, görüntü çok şaşırtıcı. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" dedi.
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
1719
Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız
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Günde 10 bin ziyaretçi ağırlayan Dara Antik Kenti’de kazı çalışmaları sürüyor: Potansiyelinin yarısındayız