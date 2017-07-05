Gülse Birsel yeni film ve dizisiyle ilgili detayları açıkladı
05 Temmuz 2017 22:13
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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yeni çekeceği film ve dizi hakkında detayları, Hürriyet'teki köşesinde açıkladı. Bir film ve dizi çekeceğini doğrulayan Birsel, "Bu kış neşeli geçecek gibi" dedi. İşte Birsel'in yeni projelerinin detayları ve oyuncu kadroları...
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Birsel yeni dizi projesi hakkında ise "Sitcom ise ocak ayında ekranlarda. Yepyeni bir hikâye. Yönetmen Hakan Algül, yapımcı yine BKM" ifadelerini kullandı. İşte dizide yer alacak isimler...