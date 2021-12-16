Gülçin Ergül, trafik kazasının ardından ilk kez görüntülendi
16 Aralık 2021 08:10
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Gülçin Ergül, trafik kazasının ardından ilk kez görüntülendi
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Balıkesir’de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.
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Tekerlekli sandayle ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü.
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Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek yola çıktı. Gülçin Ergül’ün annesi, “Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz” demişti.