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Gülçin Ergül, trafik kazasının ardından ilk kez görüntülendi

16 Aralık 2021 08:10

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Gülçin Ergül, trafik kazasının ardından ilk kez görüntülendi

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Balıkesir’de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.

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Tekerlekli sandayle ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü.

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Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek yola çıktı. Gülçin Ergül’ün annesi, “Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz” demişti.

gülçin ergültrafik kazası
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