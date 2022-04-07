Gül Sunal, "Kemal Sunal cimriydi" iddialarına yanıt verdi: Yaptıklarını anlatayım, siz karar verin...
07 Nisan 2022 11:28
110
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, YouTube kanalında yayınladığı videolarda 22 yıl önce kaybettiği hayat arkadaşı için "cimriydi" iddialarına yanıt verdi.
210
'Cimrilik' tanımının kişiden kişiye değişebileceğini belirten Gül Sunal, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda, "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" ifadelerini kullandı.
310
Alışveriş için Kemal Sunal'ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı.
410
"Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum" diyen Gül Sunal, "Yıllarca Kemal'in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, 'Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak?' diye sormuştu" şeklinde konuştu.
510
Eşinin bundan çok keyif aldığını dile getiren Gül Sunal, "Alışveriş dönüşü Kemal bize 'Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin' derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik" dedi.
610
En çok ailece birlikte vakit geçirdikleri zamanları özlediğini ifade eden Gül Sunal, usta oyuncunun bir yönetmenle arasında geçen 'cimrilik' diyaloğunu da şu sözlerle anlattı:
710
"Kemal'in arkadaşlarıyla gittiği bir mekan vardı. İş adamları, oyuncular, bankacılar oraya gidiyordu. Kemal ve arkadaşları da piyasa dedikodusu için buluşuyordu. Çok ünlü bir yönetmen eskilerden, o yüzden adını vermeyeceğim. Girmiş bir gün kapıdan içeri ve "Bu Kemal de insana hiçbir şey ısmarlamaz" demiş. Kemal de hiçbir şey söylemeden masaya oturup garsonu çağırmış. Garsona; "Beyefendi ne içiyorsa aynısından götürün. Ancak elindeki bitmeden yenisini götürün" demiş."
810
Gece sonu ünlü yönetmenin gelen her bardağı içip ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Gül Sunal, bunun üzerine yönetmenin yanına giden Kemal Sunal'ın, "Bir daha bana cimri diyecek misin?" sorusuna, "Katiyen" cevabını aldığını söyledi.
910
Eşi Kemal Sunal'ın köftecide yaşadığı bir olayı anlatan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: "Saygılar Bizden adlı diziyi çekerken; Umur Bugay, Zeki Ökten'le köfte yemeye gidiyorlar, set Sultanahmet'te olduğu için. Kadroda yaşlı bir amcamız var. Adını söylemek istemiyorum şimdi. 'Beni de götürsene Kemal' diyor. Kemal de 'Yok kardeşim, biz üç kişi gidiyoruz, ne çekeceğimizi konuşuyoruz. Bugüne kadar çektiklerimiz için fikir alışverişi yapıyoruz' yanıtını veriyor. Tabi adam sinir oluyor, Kemal'in adını çıkarıyor, 'Bu adam cimri' diyerek. Bu Kemal'in kulağına gidiyor. Bir gün amcaya 'Seni de götüreceğim' diyor. Abi de 'Yanımıza birkaç kişi daha alalım' diyor. Bunu kabul eden Kemal de 'Yalnız bir şartla. Orası çok pahalı bir yer. Eğer hesap bin liranın altında gelirse sen ödersin, üstünde gelirse ben öderim' diyor."
1010
Bunu kabul eden abi, tüm set ekibini de çağırıyor. Amacı hesap çok gelsin ve Kemal ödesin. Yemek sonunda hesap geliyor 960 lira. Bu ödüyor tabi parayı ama bozuluyor. Sonra kadro gidiyor, yine Zeki, Umur ve Kemal kalıyor. Az sonra garson geliyor, Kemal'e faturanın üstünü getiriyor. Meğer Kemal, restoranın sahibiyle konuşup, iddiadan bahsetmiş 'Böyle bir hesap getirin sonrasında kalanı ben ödeyeceğim' diye. Hakikaten de iki bin liranın üzerinde hesap gelmiş. Ama bundan bugüne kadar hiç kimsenin haberi olmadı."