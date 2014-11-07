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Göz renginiz karakterinizle ilgili ne söylüyor?

07 Kasım 2014 15:41

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Göz renginin insanın karakteri hakkında ipuçları verdiğini biliyor musunuz?

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SİYAH GÖZLÜ KİŞİLER

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Olaylar karşısında çok çabuk heyecanlanan, disiplinli, düzenli kişilerdir.

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Onlar karşılarındaki insanları daima idare etmek isterler.

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YEŞİL GÖZLÜ KİŞİLER

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Sevdiklerini kırmak istemeyen bir yapıları vardır.

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Kırıcı olmamaya çok dikkat ederler, çok asabi yaradılışlı olmalarına rağmen bu böyledir.

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MAVİ GÖZLÜ KİŞİLER

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Durağan olmayı sevmeyen, enerji dolu, karar verme kabiliyeti pozitif yönde gelişmiş olan, eli açık, değişimlerin kendilerini korkutmadığı kişilerdir.

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Biraz hayalperesttirler.

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Bu yapıları nedeniyle de gerçekleri görmekte zorlanırlar.

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ELA GÖZLÜ KİŞİLER

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Sezgisel güçleri yüksektir, oldukça hassas bir kalbe sahip insanlardır.

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Gururlarına olabildiğince çok düşkün kişilerdir.

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Gururları kırıldığı zaman asla ve asla afları yoktur. Aslında çok daha yumuşak başlı, daha anlayışlı olmaları gerekmektedir.

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KAHVERENGİ GÖZLÜ KİŞİLER

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Aslında bu insanlar kendilerini idare ettirmek konusunda isteksizdirler.

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Bir kötü yönleri de her yerde sırlarını açıklamalarıdır.

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Dünyaya kapalı gözlerle bakarlar adeta. Gerçekte hayal kırıklıkları yaşamamaları realiteleri görme yolunu seçmelerinde yarar vardır. (Kaynak: Habertürk)

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