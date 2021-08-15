Göktürk-1 uydusu sel felaketinin yaşandığı bölgeleri uzaydan görüntüledi
15 Ağustos 2021 08:27
15
Göktürk-1 uydusu sel felaketinin yaşandığı bölgeleri uzaydan görüntüledi
25
Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.
35
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
45
“Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 keşif uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.
55
Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı”
© Tüm hakları saklıdır.