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Göktürk-1 uydusu sel felaketinin yaşandığı bölgeleri uzaydan görüntüledi

15 Ağustos 2021 08:27

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Göktürk-1 uydusu sel felaketinin yaşandığı bölgeleri uzaydan görüntüledi

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Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

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Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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“Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 keşif uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

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Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı”

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