Gökçe Bahadır: Evlenme teklifini ilk anda kabul etmedim
21 Şubat 2022 10:42
16
25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Gökçe Bahadır, “Evlenme teklifini ilk anda kabul etmedim" dedi.
26
Gökçe Bahadır, Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na konuştu.
36
Bahadır, "Bana da sürpriz oldu. Hem çok mutluyum hem de biraz kafam karışık... Ama heyecanlıyım.” düşüncesini dile getirdi.
46
Emir Ersoy'un kendisine yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlatan Gökçe Bahadır, "Çok özel bir organizasyon olmadı. Sokakta yürürken bir anda durdu ve 'Benimle evlenir misin?' dedi. İlk anda kabul etmedim, naza çektim. 'Bunu yarın konuşuruz' dedim. Ama en çok istediğim şekilde oldu evlenme teklifi ve bu açıdan mutluyum." ifadesini kullandı.
56
İş yoğunluğu sebebiyle henüz gelinliğinin bile hazır olmadığını belirten oyuncu, “Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil. Hâlâ yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şeyi giyeceğim” demişti.
66
Gökçe Bahadır: Evlenme teklifini ilk anda kabul etmedim