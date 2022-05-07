Gökçe Bahadır'dan Kulüp dizisi hakkında açıklama

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizinde Matilda karakterini canlandıran oyuncu Gökçe Bahadır, "Dizinin yeni sezonunu ilerleyen zamanda çekeceğiz. Yoğun bir bir tempom var" dedi.
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Oyuncu Gökçe Bahadır, başrolünde yer aldığı 'Kulüp' dizisi hakkında konuştu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Gökçe Bahadır, "Devam eden ve sona yaklaşan bir dizimiz var. Seti devam ediyor" dedi.
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Bahadır ayrıca, "Kulüp' dizisinin yeni sezonunu ilerleyen zamanda çekeceğiz. Yoğun bir bir tempom var" açıklamasında bulundu.
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Merkezinde İstanbul Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu Kulüp dizisi, son bölümünde 6-7 olaylarını işlemişti. Dizi, günlerce konuşulmuş ve yüksek izlenme oranlarına ulaşmıştı.