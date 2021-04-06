"Godzilla vs Kong" pandemi döneminin gişe rekoru kırdı
Godzilla vs Kong, ABD'de Paskalya hafta sonunu da kapsayan vizyondaki ilk beş gününde 48,5 dolar milyon hasılat elde ederek pandemi döneminin en parlak açılış performansını sergiledi.
06 Nisan 2021 13:11
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Adam Wingard yönetmenliğindeki blockbuster film; Godzilla vs Kong, geçtiğimiz günlerde gösterimini hem sinemalarda, hem de HBO Max üzerinden yapmaya başladı.
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Film, gösteriminin ilk üç gününde Amerika'da 32 milyon dolarlık hasılat elde etti. Ama film esasen Cuma günü değil, Çarşamba günü seyirciyle buluştu. Bu verilere göre Godzilla vs. Kong'un ilk 5 günlük kazancı 48 milyon doları buldu ve yeni bir rekor kırdı.
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Pandemi döneminin daha önceki açılış rekoru, 16,7 dolar milyon ile Wonder Woman 1984'e aitti.
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Çin'de ikinci hafta sonunda toplam 137 milyon dolara ulaşan film, global olarak şu ana kadar 285,4 milyon dolara erişti.
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Geçtiğimiz yaz aylarında vizyona girmeye çalışan ve izleyicileri sinemaya yeniden taşıyacağı düşünülen Tenet, 10 milyon civarında kalmıştı. Tom and Jerry ise 13.7 milyon dolar ile ilk üç gününü geçirmişti.
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Sinemalara damgasını vuran Godzilla vs. Kong, aynı zamanda 1 Mayıs'a kadar HBO Max'te izleyici karşısına çıkacak.