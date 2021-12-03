Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı, felç kaldı

Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Muhammet Dikici, göbeğinde çıkan sivilceyi sıkınca enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdi. Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.
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Ordu’nun Ünye ilçesinde Muhammet Dikici'nin (30), 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı.
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Olay, Dikici'nin çalışmak için gittiği Japonya’da göbeğinde çıkan sivilceyi kendisi sıkması sonucu oldu.
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Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye başvurdu.
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Hastanede yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.
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Dikici, “Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum. Şu an omurilik felciyim.Tedavisi şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında” dedi.