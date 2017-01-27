Online iş ağı platformu Glassdoor'a göre en iyi 25 meslek
27 Ocak 2017 20:10
125
25- Compliance manager (Şirketin etik kurallara uyup uymadığını denetleyen amir)
425
22- Kalite kontrol mühendisi
525
21- İletişim yöneticisi
825
18- Tedarik zinciri müdürü
925
17- Kurumsal İşe alma yetkilisi
1025
16- Software mühendisi
1225
14- Elektrik mühendisi
1625
10- Solutions architect (Genellikle bilişim alanında faaliyet gösteren firmalarda sorunları çözmekle yükümlü olan kişi)
1725
9- Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
1925
7- Veritabanı yöneticisi
2125
5- Analytics yöneticisi
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