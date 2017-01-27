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Online iş ağı platformu Glassdoor'a göre en iyi 25 meslek

27 Ocak 2017 20:10

125

25- Compliance manager (Şirketin etik kurallara uyup uymadığını denetleyen amir)

225

24- Hemşire (şef)

325

23- Kontrol mühendisi

425

22- Kalite kontrol mühendisi

525

21- İletişim yöneticisi

625

20- Mekanik mühendis

725

19- Finans yöneticisi

825

18- Tedarik zinciri müdürü

925

17- Kurumsal İşe alma yetkilisi

1025

16- Software mühendisi

1125

15- Hemşire

1225

14- Elektrik mühendisi

1325

13- Denetim müdürü

1425

12- Meslek terapisti

1525

11- Marketing müdürü

1625

10- Solutions architect (Genellikle bilişim alanında faaliyet gösteren firmalarda sorunları çözmekle yükümlü olan kişi)

1725

9- Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı

1825

8- Strateji müdürü

1925

7- Veritabanı yöneticisi

2025

6- İK müdürü

2125

5- Analytics yöneticisi

2225

4- Vergi müdürü

2325

3- Veri mühendisi

2425

2- DevOps Mühendisi

2525

1- Veri bilimci

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