Ghezzal'dan Leicester'a: Bırakın gideyim!

Beşiktaş, Cezayirli oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı.
26
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, lig bitmeden Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'nin "Sezon sonu görüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.
36
İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.
46
Ghezzal, kulübü ile masaya oturacak. Kartal 5 milyon Euro önerdi, İngilizler 7 milyon Euro istedi. Yıldız oyuncu ise devreye girerek kulübünden fiyat düşürmesini talep edecek.
56
Ghezzal, bu sezon attığı 4 golün yanında 15 de asist yaptı.
66
Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'ye de iletmiş durumda.