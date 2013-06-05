T24 LogoT24 Logo

Gezi Parkı direnişi için Ankara'da DİSK ve KESK'in çağrısıyla binler toplandı

05 Haziran 2013 19:38

17

27

37

47

57

67

77

ETİKETLER

ankarakızılaygezi parkıdirenişkeskdisk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24