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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala da tahliye edilecek. Yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mehmet Ali Alabora, Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi Gökçe Yılmaz Handan, roman-araştırma-tiyatro yazarı Handan Meltem Arıkan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, oyuncu Ayşe Pınar Alabora ve İnanç Ekmekçi hakkındaki yakalama kararları kaldırılırken, mahkeme sanıkların dosyasını ayırma kararı aldı. Beraat kararı kamuyounda sevinçle karşılandı. Beraat ve tahliye kararına dair yapılan açıklamalardan bazıları şu şekilde:

18 Şubat 2020 15:48

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Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala da tahliye edilecek. Yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mehmet Ali Alabora, Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi Gökçe Yılmaz Handan, roman-araştırma-tiyatro yazarı Handan Meltem Arıkan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, oyuncu Ayşe Pınar Alabora ve İnanç Ekmekçi hakkındaki yakalama kararları kaldırılırken, mahkeme sanıkların dosyasını ayırma kararı aldı. Beraat kararı kamuyounda sevinçle karşılandı. Beraat ve tahliye kararına dair yapılan açıklamalardan bazıları şu şekilde:

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

1321

Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

1421

Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

1721

Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

1821

Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

1921

Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında beraat kararı verildi; işte kamuyoundan tepkiler

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