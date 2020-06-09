George Floyd'un cenazesi Houston'a getirildi; tören canlı yayınlanacak
ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi. Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un tabutunun altın kaplama olması dikkat çekti. George Floyd'un bugün sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilmesi bekleniyor. Cenaze töreninin televizyonlarda canlı yayınlanması bekleniyor.
09 Haziran 2020 11:55
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ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi.
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Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un tabutunun altın kaplama olması dikkat çekti.
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George Floyd'un bugün sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilmesi bekleniyor. Cenaze töreninin televizyonlarda canlı yayınlanması bekleniyor.
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loyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.
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Floyd'un halka açık cenaze töreninde, Texas Valisi Greg Abbott da yer aldı.
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George Floyd'un cenazesi, yarın aileye özel yapılacak merasimin ardından, memleketi Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'nda, annesi Larcenia Floyd'un yanına defnedilecek.