Genç yaşında siyasete atıldı, hayatı mücadeleyle geçti; işte Mesut Yılmaz'ın hayatı
İstanbul'da vefat eden eski Başbakanlarından Rizeli Mesut Yılmaz'ın hayatı Araştırmacı-Yazar Fatih Sultan Kar tarafında derlendi. Derlemede, Yılmaz'ın hayatının mücadelelerle geçtiğine yer verildi.
30 Ekim 2020 12:07
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1947 yılında doğan Yılmaz'ın 1958-59 öğretim yılında Beyazıt 5'inci Deneme Okulu’ndan 2361-23 diploma numarasıyla 08 Haziran 1959 tarihinde mezun olduğuna yer verildi
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Rizeli Araştırmacı-Yazar Fatih Sultan Kar, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını derledi. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başlayan Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Lisede Mesut’u en çok etkileyen kişi, milliyetçi camianın önemli isimlerinden biri olan Nurettin Topçu’ydu.
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1969 yazında, Erol Yılmaz Akçal’a seçim kampanyasında yardım etmek üzere Rize’ye giden Yılmaz, sırasında karış karış dolaşarak, Rize’yi tanıdı, siyasi yapısını öğrendi.
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1983 yılının Mayıs ayında, yeni kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı oldu.
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Mesut Yılmaz, 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü.
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29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.
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15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.
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Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.
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24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı.
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Genç yaşında siyasete atıldı, hayatı mücadeleyle geçti; işte Mesut Yılmaz'ın hayatı
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28 Şubat sürecinde mecliste muhalefet milletvekilleri azınlıkta olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.
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18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.
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22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı
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18 Aralık 2017'de oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ı kaybetti.