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Genç yaşında siyasete atıldı, hayatı mücadeleyle geçti; işte Mesut Yılmaz'ın hayatı

İstanbul'da vefat eden eski Başbakanlarından Rizeli Mesut Yılmaz'ın hayatı Araştırmacı-Yazar Fatih Sultan Kar tarafında derlendi. Derlemede, Yılmaz'ın hayatının mücadelelerle geçtiğine yer verildi.

30 Ekim 2020 12:07

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1947 yılında doğan Yılmaz'ın 1958-59 öğretim yılında Beyazıt 5'inci Deneme Okulu’ndan 2361-23 diploma numarasıyla 08 Haziran 1959 tarihinde mezun olduğuna yer verildi

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Rizeli Araştırmacı-Yazar Fatih Sultan Kar, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını derledi. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başlayan Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Lisede Mesut’u en çok etkileyen kişi, milliyetçi camianın önemli isim­lerinden biri olan Nurettin Topçu’ydu.

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1969 yazında, Erol Yılmaz Akçal’a seçim kampanyasında yardım etmek üzere Rize’ye giden Yılmaz, sırasın­da karış karış dolaşarak, Rize’yi tanıdı, siyasi yapısını öğrendi.

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1983 yılının Mayıs ayında, yeni kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı oldu.

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Mesut Yılmaz, 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü.

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29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

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15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.

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Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

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24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı.

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Genç yaşında siyasete atıldı, hayatı mücadeleyle geçti; işte Mesut Yılmaz'ın hayatı

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28 Şubat sürecinde mecliste muhalefet milletvekilleri azınlıkta olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

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18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

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22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı

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18 Aralık 2017'de oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ı kaybetti.

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