GENAR Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı; ittifakların oy oranı ne, hangi partiler baraj altında kalıyor?
26 Kasım 2020 12:27
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GENAR Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı; ittifakların oy oranı ne, hangi partiler baraj altında kalıyor?
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Kamuoyu araştırma şirketi GENAR ülke gündemi Kasım ayı siyasi araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmada 18 yaş üzeri baz alınarak ülkenin nüfus dağılımı gözetildi ve görüşmelerde seçmen profilini temsil etmesi amacıyla Kota Örnekleme Yöntemi kullanıldı.
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Yüz yüze tekniğinin kullanıldığı ankette Türkiye genelinde 31 ilde 3000 kişi ile görüşüldü. Anket sonucunda görüşülen kişilerin cinsiyet, eğitim durumu ve meslek dağılımı bilgilerine yer verildi.
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"Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette oy dağılımı sonucunda AK Parti, MHP ve BBP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53'ü buldu.
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CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise 32,9 oldu
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Soruya verilen cevaplara göre oranların tümü şu şekilde: * Yüzde 42.1 AK PARTİ * Yüzde 22.8 CHP * Yüzde 10.3 MHP * Yüzde 10.1 İYİ PARTİ * Yüzde 9.7 HDP * Yüzde 1.7 SAADET PARTİSİ * Yüzde 1.0 DEVA PARTİSİ * Yüzde 0.6 GELECEK PARTİSİ * Yüzde 0.6 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ * Yüzde 1.1 DİĞER