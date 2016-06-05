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Geleneksel oyma yöntemi güncel sanatla buluştu

05 Haziran 2016 00:30

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Aron Demetz, gerçek insan boyutunda yaptığı heykelleriyle tanınan İtalyan bir heykeltıraş.

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"The Tainted” serisiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, İtalya'nın dağlık bölgesi Val Gardena'da yaşıyor.

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Sanatçının eserlerinde yaşadığı bölgenin izleri açıkça gözlemlenebiliyor.

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Demetz, ahşaptan yonttuğu insan figürü heykellerinde doğa ve insan arasındaki ilişkiden etkilendiğini söylüyor.

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Geçtiğimiz yıllarda Contemporary İstanbul’a da konuk olan sanatçı, geleneksel oyma yöntemi güncel sanat ile harmanlıyor.

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